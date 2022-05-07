Эксперты: 20% соискателей из США не приходят на работу в первый же день

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Крупные американские компании сообщают, что 20% людей, успешно прошедших собеседования, не приходят на работу в первый же день. Они не отвечают на звонки и просто пропадают из поля зрения. Ненадежные соискатели стали новой проблемой для американских работодателей, передает The Wall Street Journal.

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Аарон Дорфман, HR-менеджер компании Enervise, предоставляющей услуги ремонта, рассказывает, что не так давно нанял сотрудника на должность с зарплатой 75 тысяч долларов в год. Этот человек в первый же день не явился на работу. Он не отвечал на звонки и сообщения. Работодатели так и не узнали причины, по которой этот человек решил не выходить на работу.

С такой ситуацией сталкивается множество компаний. Производства самых разных направлений, рестораны, клининговые компании, авиаперевозчики. Все они сообщают, что от 15 до 20% новых сотрудников увольняются, не успев начать работу. Часть из этих людей объясняют свои увольнения тем, что им неинтересна сфера. Но очень многие просто перестают выходить на связь без объяснения причин.

Рынок труда в США находится в самом большом кризисе за последние десятилетия. Количество открытых вакансий и увольнений по собственному желанию достигло самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Вероятность быть уволенным по инициативе работодателя минимальна. Кроме того, многие компании оптимизировали процесс найма и улучшили технологии. Благодаря этому люди могут находить работу онлайн через специальные приложения за несколько минут.

HR-менеджеры говорят, что эта тенденция становится тревожной. Люди больше не держатся за работу, не хотят качественно исполнять свои обязанности, и уверены, что в случае чего могут всегда найти новое место. В перспективе это может иметь печальные последствия, поскольку на рынке будет острая нехватка квалифицированных специалистов с опытом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1968357-eksperty-20-soiskateley-iz-ssha-ne-prihodyat-na-rabotu-v-pervyy-zhe-den/