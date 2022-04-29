Канадцев хотят наказывать за совершенные на Луне преступления

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Канадское правительство может начать наказывать своих граждан за уголовные преступления, которые были совершены на поверхности Луны, передает CBC.

Согласно закону Канады, гражданина страны могут привлечь к уголовной ответственности за преступления, совершенные во время полета на Международную космическую станцию (МКС).

Теперь канадское правительство хочет внести новую поправку в Уголовный кодекс, так как стране предстоит принять участие в программе Lunar Gateway. Последняя является программой НАСА по созданию международной обитаемой окололунной станции.

Если поправка вступит в силу, канадских астронавтов могут наказать за совершенные на поверхности Луны преступления.

Первое предполагаемое преступление в космосе было совершено в 2019 году. Тогда Саммер Уорден обвинила экс-супругу Энн Макклейн в слежке. Последняя в это время находилась на борту МКС в рамках шестимесячной миссии. Позже Уорден обвинили в даче ложных показаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1967370-kanadtsev-zahoteli-nakazyvat-za-sovershennye-na-lune-prestupleniya/