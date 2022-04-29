Канадцев хотят наказывать за совершенные на Луне преступления
Канадское правительство может начать наказывать своих граждан за уголовные преступления, которые были совершены на поверхности Луны, передает CBC.
Согласно закону Канады, гражданина страны могут привлечь к уголовной ответственности за преступления, совершенные во время полета на Международную космическую станцию (МКС).
Теперь канадское правительство хочет внести новую поправку в Уголовный кодекс, так как стране предстоит принять участие в программе Lunar Gateway. Последняя является программой НАСА по созданию международной обитаемой окололунной станции.
Если поправка вступит в силу, канадских астронавтов могут наказать за совершенные на поверхности Луны преступления.
Первое предполагаемое преступление в космосе было совершено в 2019 году. Тогда Саммер Уорден обвинила экс-супругу Энн Макклейн в слежке. Последняя в это время находилась на борту МКС в рамках шестимесячной миссии. Позже Уорден обвинили в даче ложных показаний.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1967370-kanadtsev-zahoteli-nakazyvat-za-sovershennye-na-lune-prestupleniya/