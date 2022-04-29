Японский город перешел на полностью безотходный образ жизни

Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители японского города Камикацу за последние 19 лет практически пришли к полностью безотходному образу жизни. По оценкам экспертов, к 2030 году город достигнет этой цели на 80%, передает The Washington Post.

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В 2003 году Камикацу стал первым городом Японии, муниципалитет которого объявил о планах перехода к безотходному образу жизни. Здесь сразу прекратили сжигание отходов на открытом воздухе, благодаря этому городу удалось прийти к углеродной нейтральности. В Камикацу живут 1500 человек, но даже для города с таким маленьким населением углеродная нейтральность — это большое достижение. Власти выстроили диалог с производителями товаров и попросили их использовать больше перерабатываемых материалов. Благодаря этому количество отходов также сократилось. Ведь большинство компаний прислушались к этим просьбам.

В Камикацу работает Центр нулевых отходов, где жители могут сортировать мусор по 45 категориям. Одни только бумажные отходы здесь делят на девять категорий. В городе действует система поощрения. Жители сдают отходы на переработку, а взамен получают бесплатно экологически чистые товары. На упаковке товаров указана информация о том, сколько город сэкономил денег с тех пор, как перешел на безотходную политику. Таким образом, каждый житель чувствует свою причастность к общему делу.

К Центру бытовых отходов примыкает комиссионный магазин, куда жители могут сдать вещи, которые им больше не нужны. Другие могут получить их бесплатно. Неиспользованные батарейки, одежда для беременных, мебель и игрушки — все это жители города могут сдать и получить в комиссионном магазине. Само здание магазина также построено из переработанных материалов.

Большой популярностью в Камикацу пользуется крафтовая пивоварня, напитки в которой производятся из переработанного сырья. Так, остатки зерна от пивоварения компостируют в жидкое удобрение, которое, в свою очередь, используют для выращивания ячменя. Из этого ячменя потом производят новое пиво. По словам управляющего пивоварней Аки Икезо, в его предприятии действует экономика замкнутого цикла.

К 2030 году ожидается, что город на 80% достигнет цели полного перехода на безотходный образ жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1967224-yaponskiy-gorod-perehodit-na-polnostyu-bezothodnyy-obraz-zhizni/