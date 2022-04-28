Самое удаленное почтовое отделение в мире снова начнет принимать туристов

Иллюстративное фото: pixabay.com

Самое удаленное почтовое отделение в мире Порт Локрой в этом году снова начнет принимать туристов. Не так давно завершился прием заявок на замещение вакансий обслуживающего персонала острова. Одна из функций, которую выполняют сотрудники отделения — это подсчет пингвинов, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Ежегодно Фонд антарктического наследия Великобритании объявляет конкурс на должности начальника отделения и четырех почтмейстеров, которые в течение пяти месяцев будут проживать на станции Порт Локрой, остров Гудье. Станция занимает площадь не больше футбольного поля. Сотрудники проживают там с ноября по март. На них лежит коллективная ответственность по сохранению этого исторического места и обслуживанию гостей, которые прибывают на остров в течение туристического сезона. Персонал также отвечает за мониторинг дикой природы и сбор данных об окружающей среде. В частности, в их обязанности входит постоянный подсчет популяции пингвинов.

Кандидатов заранее предупреждают, что эта работа совсем не гламурная. На острове нет водопровода, интернета и мобильной связи. Команда проживает в небольшом домике. Спать всем приходится в одной комнате, на двухъярусных кроватях. Душ и туалет находятся на улице. Кроме того, сотрудники могут воспользоваться комфортными душевыми кабинами на кораблях, которые привозят туристов на остров.

"Это достаточно тяжелая работа. Она отнимает по 10-12 часов в день. Времени на отдых практически не остается. Жизнь на острове действительно не для всех", — говорит исполнительный директор Фонда антарктического наследия Великобритании Камилла Николь.

При этом вакансии в Порте Локрой пользуются огромной популярностью. Ежегодно Фонд получает сотни заявок на замещение вакантных должностей.

"Мы получаем заявки от людей со всего мира, всех возрастов и разного материального положения. Но ищем мы выносливых людей, которые действительно любят общаться и умеют проявить гостеприимство", — говорит Камилла Николь.

Кандидаты должны иметь разрешение на работу в Великобритании. Срок подачи заявок на сезон 2022-2023 закончился 25 апреля. Успешные кандидаты пройдут недельное обучение в Кембридже, а в октябре отправятся в Антарктиду, где останутся до марта 2023 года. Зарплата сотрудников составляет от 1600 до 2300 долларов в месяц.

В течение последних двух лет Порт Локрой не принимал туристов из-за пандемии COVID-19. На острове проживал лишь обслуживающий персонал. Поэтому в этом и в следующих годах Фонд антарктического наследия Великобритании рассчитывает на огромный наплыв туристов. И такой же большой интерес со стороны соискателей на вакантные должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1967027-samoe-udalennoe-pochtovoe-otdelenie-v-mire-snova-nachnet-prinimat-turistov/