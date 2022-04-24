Марсоход в деталях показал солнечное затмение на Марсе

Кадр из видео: NASA

Марсоход Perseverance снял на видео солнечное затмение на Марсе. Аппарат уловил Фобос - один из двух спутников Марса, который затмил Солнце.

Видео сделано с самой высокой частотой кадров, когда-либо сделанное с поверхности Марса, сообщается на официальном сайте NASA.

Благодаря проделанной работе ученые смогут лучше понять орбиту спутника и то, как его гравитация воздействует на марсианскую поверхность, формируя кору и мантию Красной планеты.

Как отмечают специалисты, затмение длилось чуть более 40 секунд - намного короче, чем типичное солнечное затмение с участием земной Луны. Подчеркивается, что Фобос в 157 раз меньше Луны.

Ученые обратили внимание, что качество видео позволяет в деталях рассмотреть форму одного из марсианских спутников. По информации NASA, Фобос через десятки миллионов лет врежется в Марс - он все ближе и ближе подбирается к поверхности планеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1966540-marsohod-v-detalyah-pokazal-solnechnoe-zatmenie-na-marse/