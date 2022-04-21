Новую куклу Барби выпустили в честь юбилея Елизаветы II

Кукла королевы Елизаветы II. Фото: Independent

Барби в образе Елизаветы II выпустили к платиновому юбилею британской королевы. Кукла поступит в продажу 21 апреля, в день рождения монарха, передает Independent.

Данная кукла Барби будет выпущена ограниченным тиражом. 21 апреля королеве Елизавете II исполняется 96 лет.

Кукла в образе Елизаветы II является частью Tribute Collection, которая посвящена историческим личностям. Барби одета в платье цвета слоновой кости с синей лентой, что украшена королевскими орденами. На голове у нее тиара.

Приобрести куклу британской королевы можно будет в магазинах Amazon, Harrods, Hamley's, Selfridges и John Lewis.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца короля Георга VI. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1966107-novuyu-kuklu-barbi-vypustili-v-chest-yubileya-elizavety-ii/