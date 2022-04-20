Австралийским кошкам запретили выходить из дома без поводка

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Домашним кошкам из Австралии запрещают выходить за пределы дома и гулять без поводка. Такие запреты принимают в австралийских городах из-за того, что кошки убивают 230 млн местных животных в год. Исследования показали, что австралийские кошки ответственны за вымирание десятков видов животных и угрожают еще 120 видам, передает The Guardian.

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С июля кошкам, проживающим в домах Канберры, будет запрещено выходить из дома. Такой запрет уже действует в Бендиго. В Аделаиде подобные правила также были введены в начале года. Это сделано из-за угрозы, которую домашние кошки представляют местной дикой природе. В нынешних условиях возрос интерес к зоомагазинам и специалистам, которые разбираются в поведении животных.

Доктор Джеки Лей, специалист по ветеринарной поведенческой медицине из Мельбурна, говорит, что научить кошку ходить на поводке вполне реально. Однако она предупреждает, что этот процесс может быть не быстрым. Вместо ошейника доктор Лей предлагает использовать шлейку. Кошке надо привыкнуть к новому приспособлению в домашних условиях, и только после этого можно выходить с питомцем на улицу. Любимца можно поощрить угощением.

"Попробуйте сначала прогуляться в своем дворе прежде, чем выходить за его пределы. Приготовьтесь к тому, что питомец будет не понимать, что вы от него хотите", — говорит доктор Лей.

Специалисты не рекомендуют выходить на прогулку с кошкой в те места, которые могут вызвать стресс у животного. В частности, в парках много собак и слишком много шума.

"Надо помнить о том, что все кошки разные. Кто-то более общителен, а кто-то любит одиночество. Некоторым кошкам нравится гулять на поводке, а кто-то не хочет даже учиться. Присмотритесь к своему питомцу и примите решение, которое будет комфортно именно для него", — говорит доктор Джеки Лей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1965741-avstraliyskim-koshkam-zapretili-vyhodit-iz-doma-bez-povodka/