Илон Маск ночует у друзей из-за отсутствия своего жилья

Илон Маск. Фото: Gettty Images/ Alex Wong / Staff

Американский миллиардер Илон Маск заявил во время интервью TED, что он часто ночует у друзей, так как у него нет собственного дома, передает Business Insider.

В 2020 году основатель Tesla и SpaceX заявил в Twitter, что хочет продать свой дом в Калифорнии. В 2021-м он продал недвижимость, а сам потом жил в сборных арендованных апартаментах.

"У меня даже нет дома прямо сейчас. Если я еду в район залива, где находится большая часть производства Tesla, то я живу у друзей", – сказал Маск.

Самый богатый человек в мире признался, что не тратит много денег на личные расходы. У него даже нет яхты.

"Вопреки стереотипам о миллиардерах, я не трачу много на себя. Единственным исключением является самолет, но я не могу им не пользоваться. Это экономит мое время, которое я могу потратить на работу", – отметил предприниматель.

Бывшая девушка Маска певица Граймс говорила, что иногда он жил "за чертой бедности". По ее словам, однажды он отказался покупать новый матрас после того, как на нем была обнаружена дыра.

Ранее Илон Маск предложил выкупить Twitter полностью за 43 млрд долларов

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1965578-ilon-mask-nochuet-u-druzey-iz-za-otsutstviya-svoego-zhilya/