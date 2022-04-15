Дрессировщики собак стали востребованы во время пандемии

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Дрессировщики собак и специалисты по выгулу стали очень востребованы в последние два года. Это связано с тем, что во время пандемии многие люди завели питомца и теперь хотят обучить его новым навыкам, передает BBC.

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Дрессировщик собак, Оливия Литли из Манчестера, рассказывает, что сейчас работает практически без выходных. Это связано с тем, что во время пандемии многие люди завели щенков, которые сейчас нуждаются в дрессировке и обучении новым навыкам. Кроме того, сейчас владельцы собак столкнулись с новой проблемой — возвращение в офисы после удаленки. Их питомцы, которые за время пандемии привыкли, что хозяин постоянно дома, не могут справиться с такой продолжительной разлукой и перестают выполнять команды. В этом случае им также нужен дрессировщик.

Оливия рассказывает, что до 2020 года она занималась выгулом собак, но позже выучилась на дрессировщика и получила лицензию на осуществление этой деятельности. По словам женщины, она не ожидала, что ее услуги станут так популярны.

"Ко мне пришло так много клиентов, которым нужно было помочь с обучением собак базовым командам, что у меня не осталось времени для того, чтобы заниматься выгулом собак. Однако, остались клиенты, которым была нужна эта услуга. Поэтому, я наняла трех женщин, которые сейчас занимаются выгулом этих собак. Я не ожидала, что мой бизнес вырастет настолько, что я найму сотрудников", — говорит Оливия.

Количество питомцев в семьях Великобритании резко выросло во время пандемии. За два года британцы купили 3,5 млн собак. Если в 2019 в стране насчитывалось 3,5 млн домашних собак, то в 2021 году эта цифра увеличилась до 12,5 млн. Аналогичная ситуация развивается в США. Во время пандемии американцы стали владельцами 9 млн собак. В результате чего, общее количество домашних собак в стране увеличилось до 108 млн. Аарон Истерли, исполнительный директор Rover, веб-сайта и приложения, которое связывает владельцев собак с выгульщиками и дрессировщиками, говорит, что у сервиса около двух миллионов постоянных клиентов. Сейчас Rover работает в десяти странах мира. По словам специалистов, в ближайшее время может наблюдаться огромный спрос на обучение навыкам дрессировки собак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1965012-dressirovschiki-sobak-stali-vostrebovany-vo-vremya-pandemii/