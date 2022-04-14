Ученые сообщили о столкнувшемся с Землей межзвездном метеоре

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Космическое командование США сообщило, что обнаружило первый межзвездный метеор, который столкнулся с Землей, приземлившись в Папуа Новой Гвинее в январе 2014 года, передает CNN.

Межзвездный объект - редкое явление. Это космический камень, который образовался за пределами нашей Солнечной системы.

Первому обнаруженному межзвездному метеору, упавшему в Папуа Новой Гвинее, дали название CNEOS 2014-01-08. Его идентифицировали как звездный метеор только в 2019 году.

"Предположительно, он [метеор] был произведен другой звездой, выброшен из планетарной системы этой звезды и случайно попал в нашу Солнечную систему и столкнулся с Землей", - сказал Амир Сирадж, который является первым исследовавшим данный метеор ученым.

По его словам, скорость объекта относительно Солнца составила 60 км в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1964966-uchenye-soobschili-o-stolknuvshemsya-s-zemley-obekte-kotoryy-obrazovalsya-za-predelami-solnechnoy-sistemy/