Российские пользователи подали иск к Netflix на 60 млн рублей

Netflix. Фото: netflix.com

Пользователи из России подали коллективный иск к американскому сервису Netflix на 60 миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на представителя бюро "Чернышев, Лукоянов и партнеры" Константин Лукоянов.

Причиной подачи иска в Хамовнический суд Москвы стал отказ стримингового сервиса предоставлять услуги на территории России в одностороннем порядке.

"Сегодня мы подали в Хамовнический районный суд Москвы групповой иск к американскому сервису Netflix", - сообщил представитель бюро.

Netflix приостановила деятельность в России в начале марта из-за войны в Украине.

Адвокат отметил, что в договоре Netflix не предусматривается отказ от исполнения обязательств в одностороннем порядке.

"В соответствии с ГК РФ и законом "О защите прав потребителей" подобные действия являются прямым нарушением прав пользователей. Одним из способов защиты прав потребителей от недобросовестных действий компании является групповой иск", - говорит специалист.

В группу, подавшую иск, входит 20 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1964848-rossiyskie-polzovateli-podali-isk-k-netflix-na-60-mln-rubley/