Американские дети разучились завязывать шнурки во время локдаунов

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Американские дети разучились завязывать шнурки, держать в руках ножницы и открывать бутылки из-за длительных локдаунов. По словам педагогов, они ожидали, что у детей снизится концентрация и уровень знаний, однако наряду с этим, карантин сказался на бытовых навыках детей, передает The Washington Post.

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Кристин Джарбо, педагог из округа Фэрфакс, штат Виргиния, рассказывает, что в начале учебного года столкнулась с тем, что ее ученики абсолютно не умели завязывать шнурки. По словам учителя, дети не могли даже придумать, с чего начать этот процесс. Это один из нескольких навыков, который дети утратили во время пандемии. Наряду с завязыванием шнурков, среди сложных навыков для школьников Джарбо отметила умение держать в руках ножницы, а также выдавливание клея из бутылки. Кроме того, по словам учителя, детям сложно открутить и прикрутить крышку от бутылки с клеем.

Washington Post сообщает, что о подобных проблемах рассказывают учителя по всей стране, которые работают с дошкольниками, первоклассниками и учениками младших классов.

"Существует огромный пробел в знаниях, связанный с социальными и эмоциональными факторами обучения. Дети просто не успели научиться этим навыкам во время пандемии, а родители за этим не уследили", — сказал Дэн Доменик, исполнительный директор Американской ассоциации школьных администраторов.

Чтобы справиться с последствиями пандемии, школы прибегают к нетрадиционным подходам. Например, одна из начальных школ Нью-Йорка заменила стулья в классах на кресла-мешки. Поэтому дети, которым сложно усидеть целый час на обычном стуле, могут комфортно расположиться в мягких креслах. Кристин Джарбо внедрила в своей школе еженедельный конкурс по завязыванию шнурков. Даже те дети, которые носят обувь с липучками, получают в руки шнурки, которые они должны завязать за определенное время, пока "идут" песочные часы.

Фрэнк Кейл, профессор психологии из Йельского университета, говорит, что нахождение вне социума во время локдаунов повлияло на многих детей, и школам еще предстоит окончательно справиться с этой проблемой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1964813-amerikanskie-deti-razuchilis-zavyazyvat-shnurki-vo-vremya-lokdaunov/