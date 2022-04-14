Запретить дискриминацию по весу на рабочих местах предложили эксперты

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Лишний вес может влиять на то, возьмут ли человека на работу, получит ли он повышение и будет ли чувствовать себя комфортно на рабочем месте. Дискриминация по весу официально запрещена лишь в нескольких точках мира, но, по мнению специалистов, ее нужно запретить повсеместно, передает BBC.

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Жительница Канады по имени Кортни рассказывает, что в 2018 году она работала в модной индустрии. В какой-то момент девушка заметила, что ее перестали приглашать на встречи с клиентами. Руководство списывало это на необходимость решать другие задачи. Однако, когда Кортни встретилась со своим руководителем для традиционной оценки качества работы, ее ждал сюрприз.

"Первые 10 минут меня хвалили за эффективность, но следующие 20 минут я выслушивала, как моя внешность влияет на работу компании. Мне говорили, что я слишком толстая для той должности, которую занимаю. Выяснилось, что меня не приглашают на встречи с партнерами, потому что всем якобы слишком неловко за то, как я плохо выгляжу", — рассказала девушка. Начальник Кортни сказал, что ей нужно начать ходить в спортзал, и каждый день приходить на работу с макияжем. Кортни рассказывает, что эти слова заставили ее сомневаться в себе. Она попыталась соответствовать требованию начальства, но через время ее все равно уволили. По словам девушки, если бы существовал закон о дискриминации по внешнему виду на рабочем месте, она бы чувствовала себя намного увереннее.

Дискриминация по весу официально запрещена в некоторых частях США: в Сан-Франциско, штате Мичиган, а также в городе Мадисон, штат Висконсин. В других городах и странах, вес человека, в отличие от расы, пола, религии и сексуальной ориентации, не защищен законом.

"Дискриминация по весу может проявляться незаметно. Например, при рассмотрении двух резюме, человека с лишним весом примут на работу с меньшей вероятностью, чем худого человека с такой же квалификацией", — говорит профессор Университета Коннектикута Ребекка Пул.

Она указывает на исследование 2008 года, которое показало, что работодатели считают кандидатов с избыточным весом «менее добросовестными, покладистыми, эмоционально стабильными и менее общительными по сравнению с коллегами с "нормальным весом".

По мнению специалистов, вес должен быть включен в список охраняемых законом характеристик человека, наряду с расой, полом, религией и сексуальной ориентацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1964811-zapretit-diskriminatsiyu-po-vesu-na-rabochih-mestah-predlozhili-eksperty/