Гитаристы столкнулись с дефицитом оборудования из-за войны в Украине

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Кризис поставок, возникший из-за российско-украинской войны, повлиял на музыкальную индустрию. Гитаристы из США массово скупают дефицитные лампы для усилителей звука, которые производят только в Китае, Словакии и России. Магазины с музыкальным оборудованием были вынуждены ограничить количество покупок на одного покупателя, чтобы удовлетворить потребность всех клиентов, передает The Wall Street Journal.

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Компания Doug's Tubes из маленького городка Вантаг в штате Нью-Йорк сообщила, что за первые три недели марта продала больше ламп для усилителей электрогитар, чем за предыдущие три месяца. Сейчас, по словам владельца магазина, Дуга Престона, продажи вдвое превышают привычные объемы.

"Хотя первый приступ истерии прошел, люди продолжают паниковать. Я установил ограничение на продажу единиц товара в одни руки, чтобы у всех была возможность купить то, что им необходимо", — говорит Престон.

Цепочка поставок оборудования для музыкальных инструментов уже пострадала в 2019 году, после закрытия завода в Китае. В последние два года любители электрогитар закупали лампы для усилителей, произведенные в России. Когда-то такие лампы можно было найти легко, потому что их использовали во всей электротехнике. С появлением транзисторов необходимость в лампах отпала. Однако гитаристы считают, что именно эти лампы являются лучшим компонентов для усиления звука.

Россия производит такие лампы под торговыми марками Sovtek и Svetlana. Эти лампы вошли в список 200 товаров, экспорт которых запрещен из России с недавних пор. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ в ответ на антироссийские санкции. Поэтому сейчас музыканты США "охотятся" за лампами, которые были завезены из России до марта 2022 года.

По словам людей из индустрии, сейчас паника охватила музыкантов со всего мира. Небольшая компания Western Electric из Россвилля, штат Джорджия, сообщила о том, что переоборудует свой завод для производства линий, подходящих для гитарных усилителей. Сейчас компания занимается производством вакуумных ламп для высококачественного аудиооборудования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1964807-gitaristy-stolknulis-s-defitsitom-oborudovaniya-iz-za-voyny-v-ukraine/