Потратившей более 70 тыс. долларов на пластику австралийке запретили ложиться под нож хирурга на родине

Тара Джейн Макконачи. Фото: instagram.com/tara_jayn3

33-летняя медсестра из Мельбурна Тара Джейн Макконачи потратила больше 70 тыс. долларов на пластические операции и не собирается останавливаться. Она намерена продолжать дальше "совершенствовать" свое тело, однако на родине ей запретили ложиться под нож хирурга.

В погоне за "телом мечты" женщине приходится пользоваться услугами пластических хирургов по всему миру. Из-за чрезмерного количества операций Таре в Австралии запретили делать их, пишет The Sun.

Тем не менее медсестра из Мельбурна строит большие планы по своему преображению. Она призналась, что хочет сделать талию уже, удалив несколько ребер, а также сменить цвет глаз, еще планирует увеличить грудь.

"Для меня нет предела, когда речь заходит о пластической хирургии. Это невероятно увлекательно", - заявила Тара.

Женщина получила известность после появления в одном из американских реалити-шоу. Журналисты прозвали Тару "живой Барби".

В одном из интервью она призналась, что пластические операции дают ей ощущение расширенных возможностей.

Как отмечает издание, чтобы оплачивать счета за медицинские услуги, Тара продает свои интимные фотографии и видео на одной из популярных платформ для взрослых в интернете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1964611-potrativshey-bolee-70-tys-dollarov-na-plastiku-avstraliyke-zapretili-lozhitsya-pod-nozh-hirurga-na-rodine/