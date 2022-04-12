Частную коллекцию из чучел вымерших и редких видов животных на 29 млн евро конфисковали в Испании
В Валенсии полицией была обнаружена частная коллекция из более тысячи чучел животных, почти половина из них - редкие или исчезнувшие виды, передает Mail Online.
Общая стоимость нелегальной коллекции составляет 29 млн евро. Такая находка является крупнейшей в своем роде в истории Европы.
Хозяину чучел грозят обвинения в контрабанде и обвинения, связанные с защитой флоры и фауны.
Чучела были обнаружены на двух складах в прибрежном городе Валенсия. Общая площадь помещений - 50 тысяч квадратных метров.
405 экземпляров относятся к охраняемым видам. Также минимум три чучела относят к исчезнувшим животным. Это сахарский орикс, то есть белая антилопа, которая обитала ранее в Северной Африке. Была официально объявлена вымершей в 2000 году.
А также винорогая антилопа и бенгальский тигр.
Помимо этого были найдены чучела гепарда, леопарда, льва, рыси, белого медведя, белого носорога, 198 больших слоновых бивней и другие объекты.
Поиски запретной коллекции начались в ноябре.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1964600-chastnuyu-kollektsiyu-iz-chuchel-vymershih-i-redkih-vidov-zhivotnyh-na-29-mln-evro-konfiskovali-v-ispanii/