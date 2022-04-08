"Комендантский час" для кошек предложили ввести в Новой Зеландии

Домашний кот: Pixabay

Кошек исключили из числа хищников, подлежащих уничтожению в Новой Зеландии к 2050 году. Еще в 2016 году страна приняла решение уничтожить популяции горностаев, хорьков, ласок, крыс, опоссумов и диких кошек для того, чтобы спасти популяции попугаев и птиц киви, находящихся на грани исчезновения. В 2022 году кошки были исключены из списка хищников, передает The Guardian.

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В Новой Зеландии живет примерно 1,4 млн домашних кошек. 40% новозеландских домохозяйств держат как минимум одну кошку. Это один из самых высоких процентов владения кошками в мире. Популяция диких кошек на островном государстве исчисляется миллионами. По оценке природоохранной организации Forest and Bird, только домашние кошки убивают не менее 1,12 млн птиц в год.

Также известен факт, когда кошка смотрителя маяка на острове Стивенс уничтожила популяцию местных нелетающих птиц, известных под названием Крапивник Лайалла. Интересно то, что этот вид птиц был открыт самым первым смотрителем маяка, орнитологом-любителем Дэвидом Лайаллом в 90-х годах позапрошлого века. Именно Дэвид Лайалл также косвенно повлиял на то, что популяция птиц, названная в его честь, была уничтожена. В 1982 году Дэвид прибыл на остров вместе со своей семьей и… беременной кошкой. Поэтому, можно считать, что все кошки, которые когда-либо жили на острове Стивенс, являются потомками той самой беременной кошки, прибывшей сюда с первым смотрителем маяка. Владельцы домашних животных из Новой Зеландии настаивают на том, что проблемой являются именно дикие кошки, а не домашние. Так, например, у зоозащитника Джули Бойд живут четыре кошки. Все они стерилизованы и, по словам Джули, охотятся не на птиц, а на мышей и крыс. Зоозащитница говорит, что не верит в план властей по уничтожению хищников и точно не считает, что уничтожение кошек может помочь хоть в чем-то.

"Истребить кошек очень легко, но надо помнить, что это животные-компаньоны. Для многих они становятся членами семьи", — говорит Джуди.

Председатель Фонда охраны природы Тэмсин Орр-Уокер говорит, что владельцы кошек не видят в своих питомцах хищников, которыми те без сомнения являются. Он считает, что Новой Зеландии следует последовать примеру Австралии и обязать владельцев животных регистрировать питомцев. Кроме того, по мнению Тэмсина, стоит ограничить число кошек, которые могут жить в одной семье, до двух особей. Также он предлагает ввести «комендантский час» для домашних кошек и не выпускать их гулять в ночное время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1963928-komendantskiy-chas-dlya-koshek-predlozhili-vvesti-v-novoy-zelandii/