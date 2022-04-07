Уникальный "зеленый" город появится в Египте

Проект: 4hoteliers.com

Первый в мире климатически благоприятный город, который будет производить больше энергии и продуктов питания, чем потреблять, появится в Каире. Проект Nexgen призван обеспечить продовольственную, энергетическую и водную безопасность, а также развить зеленую экономику, передает 4hoteliers.com.

"Зеленый" город планируется построить в восточном районе столицы Египта на площади 580 гектаров. Авторы проекта отмечают, что здесь возведут 9000 жилых зданий с различными вариантами таунхаусов и квартир для людей с разным уровнем дохода.

Рассчитывается, что проживать тут будут 35 тысяч человек.

Nexgen станет 100% пешеходным городом с выделенными беговыми, велосипедными и конными дорожками, а генераторы на солнечных батареях будут производить чистую питьевую воду из воздуха.

Реализация задумки создаст 10 тысяч рабочих мест, большинство из которых сосредоточится в экологически чистых отраслях (на пищевых, энергетических, водных технологиях). Для города создадут круговую зеленую экономику.

Экотуризм, медицинский туризм, розничная торговля, курорты 5*, образовательные и развлекательные центры превратят Nexgen в уникальное место для туристов. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Основатель компании URB руководил проектированием различных устойчивых городов, включая Yiti в Омане и Yas Island в ОАЭ.

"Создание городов нового поколения с нулевым уровнем загрязнения - это не выбор, а уже необходимость. Nexgen - это следующая ступень эволюции в области устойчивых городов, где предоставляются инновационные многофункциональные идеи для решения социальных, экономических и экологических проблем", - заявил генеральный директор URB Бахараш Багериан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1963818-unikalnyy-zelenyy-gorod-poyavitsya-v-egipte/