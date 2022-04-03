Мужчина погиб на концерте российского певца Сергея Трофимова

Сергей Трофимов. Фото: vk.com/sergey_trofimov

Во время последнего концерта известного российского певца Сергея Трофимова произошел инцидент: один из зрителей выпал с балкона театра, где происходило выступление. От полученных повреждений он скончался.

Как пишет "Московский комсомолец", трагедия произошла в Театре Российской Армии под занавес концерта 2 апреля.

Одному из мужчин на балконе стало плохо, он потерял равновесие и начал падать, однако попытался зацепиться за 37-летнюю женщину. Та не смогла его удержать, и в итоге упала следом.

По другой версии развития событий, мужчина сразу упал на двух женщин, стоявших под балконом.

От полученных травм зритель скончался. Еще одна женщина получила травмы и была доставлена в больницу. По предварительной информации, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сам Сергей Трофимов рассказал, что узнал об инциденте уже после того, как ушел за кулисы. Артист заверил журналистов в том, что не видел произошедшего лично. Концерт не прерывался.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что заявок по адресу, где расположен театр, они не получали.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативные службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1963273-muzhchina-pogib-na-kontserte-rossiyskogo-pevtsa-sergeya-trofimova/