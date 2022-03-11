Проклятая работа. Документальный фильм

Наталья Синдеева: bbcrussian.com

"НА/// такую работу" - так можно дословно перевести оригинальное название документального фильма Веры Кричевской F@ck This Job. Этот фильм рассказывает историю независимого телеканала "Дождь"*, который впервые за 11 лет приостановил свою работу, пережив отключения кабельных и спутниковых операторов в 2014 году.

Телеканал пошел на этот шаг после того, как Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя"*, а распространение информации о войне с Украиной, отличающейся от версии российских властей, было приравнено к уголовному преступлению.

"Мы очень надеемся, что вернемся в эфир [...] Мы справлялись с огромным количеством трудностей, но никогда не сдавались. И мы сейчас не сдаемся", - говорит в прощальном эфире Наталья Синдеева - генеральный директор телеканала и главная героиня фильма "Проклятая работа". Так фильм F@ck This Job называется в российском прокате.

* Телеканал "Дождь" внесен в реестр СМИ-иноагентов в России.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1960308-proklyataya-rabota-dokumentalnyy-film/