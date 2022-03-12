Дочь Кончаловского устроила фотосессию в ванной

Мария Кончаловская. Фото: instagram.com/welcometomaria

Мария Кончаловская - дочь известного кинорежиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной порадовала своих поклонников фотосессией в ванной.

20-летняя модель выложила в своем Instagram снимки, которые сделал ее муж. Девушка выкладывает различные фото в ярких и необычных образах.

На этот раз она устроила фотосессию в ванной комнате. Мария снялась обнаженной в воде с лепестками роз. Публикацию Кончаловская посвятила 8 марта.

"Спасибо мужу моему за фотки классные", - написала она.

Фанаты поздравили Марию с праздником и осыпали комплементами.

"Фотка огонь", "Отличные фото, муж хорошие кадры сделал", "Вау", "С праздником весны", - оставили комментарии фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1960078-doch-konchalovskogo-ustroila-fotosessiyu-v-vannoy/