Медвузы Японии приняли больше женщин после скандала с дискриминацией

Иллюстративное фото: pexels.com

Женщины превзошли мужчин по количеству на вступительных экзаменах в медицинские вузы в Японии. Это произошло впервые с тех пор, как разгорелся скандал из-за того, что медвузы специально занижали оценки абитуриенткам, передает Guardian.

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Согласно новым правительственным данным, прошлой весной экзамены в 81 медицинском вузе сдали 13,6% женщин-кандидатов по сравнению с 13,51% мужчин. Это первый случай, когда женщины добились большего успеха, чем их коллеги-мужчины, с тех пор как Министерство образования начало вести учет в 2013 году. Академический мир Японии был потрясен в 2018 году разоблачениями о том, что несколько медицинских вузов намеренно снизили рейтинг кандидатов-женщин, чтобы увеличить количество мужчин-докторов в больницах. Это вызвало обвинения в институциональном сексизме. Десять самых престижных медицинских школ страны признали, что они систематически дискриминировали женщин, чтобы обеспечить прием достаточного количества мужчин.

О гендерной манипуляции результатами экзаменов стало известно после того, как Токийский медицинский университет якобы предложил место сыну высокопоставленного чиновника Министерства образования в обмен на услугу. В медвузах заявили, что они намеренно отказывали кандидатам-женщинам из-за опасений, что те бросят медицинскую карьеру ради создания семьи в то время как в стране наблюдается нехватка врачей. В шести из этих вузов в 2021 году процент приема женщин был выше, чем мужчин. Представитель Министерства образования сказал, что данные доказывают, что женщины больше не находятся в невыгодном положении, когда они подают заявки на места в высококонкурентных медицинских школах Японии.

Однако доля женщин-врачей в Японии по-прежнему значительно ниже, чем в других развитых странах. Опрос, проведенный Министерством здравоохранения в 2018 году, показал, что женщины составляют всего 21,9% врачей. Это является самым низким показателем среди стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, где средний показатель еще в 2015 году составлял 46%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1957266-medvuzy-yaponii-prinyali-bolshe-zhenschin-posle-skandala-s-diskriminatsiey/