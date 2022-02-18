Итальянские ученые выяснили, почему люди бесцельно смотрят на экран телефона

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Известный врач-педиатр доктор Комаровский рассказал об исследовании ученых, которые разобрались, почему люди постоянно достают телефон.

На своей странице в Instagram Евгений Комаровский рассказал об открытии итальянских ученых.

Оказывается, большинство людей бесцельно проверяет свой телефон из-за так называемого "эффекта хамелеона". По сути, объясняет Комаровский, это тенденция к подражанию. Люди имеют привычку копировать то, что делают окружающие.

Сообщается, что команда исследователей наблюдала за 88 женщинами и 96 мужчинами в 820 различных естественных ситуациях, например, в барах или ресторанах.

В результате, было установлено, что половина участников эксперимента смотрели на экран телефона в течение 30 секунд, если кто-то рядом совершал такое же действие.

Комаровский подчеркнул, что в подобной ситуации, если человек не может повторить действие, например, при отсутствии смартфона может возникнуть ощущение отчужденности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1956852-italyanskie-uchenye-vyyasnili-pochemu-lyudi-bestselno-smotryat-na-ekran-telefona/