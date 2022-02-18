Илон Маск сравнил премьера Канады Джастина Трюдо с Гитлером, используя мем

Илон Маск. Кадр из видео: YouTube/TED

Илон Маск сравнил в Twitter премьера Канады с Адольфом Гитлером, используя мем, передает Mail Online.

Джастин Трюдо был раскритикован Маском за то, что заморозил криптовалютные счета, которые были связаны с недавними протестами дальнобойщиков в Канаде.

Известно, что Королевская конная полиция страны запретила транзакции из 34 криптовалютных кошельков.

Предприниматель опубликовал в Twitter изображение лидера нацистов Гитлера с подписью "Хватит сравнивать меня с Джастином Трюдо… У меня был бюджет". Неясно, что он подразумевал под словом "бюджет", но скорее всего это связано с разногласиями в канадском правительстве по поводу государственных расходов.

Позже твит был удален Маском.

Многим показалось забавным такое сравнение. Но для некоторых мем оказался не смешным. Так, Американский еврейский комитет призвал Маска немедленно принести свои извинения.

Напомним, протесты в Канаде начались в конце января. В Оттаве был введен режим ЧП, а полицией города произведены десятки арестов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1956801-ilon-mask-sravnil-premera-kanady-dzhastina-tryudo-s-gitlerom-ispolzuya-mem/