Ученые из Новой Зеландии обнаружили детеныша редкого вида акулы-призрака

Детеныш акулы-призрака. Фото: Brit Finucci

Ученые из Новой Зеландии обнаружили детеныша акулы-призрака - малоизвестного и редкого вида, передает Би-би-си.

Акулы-призраки, которых также называют химерами, обитают в тенистых глубинах океана. Потому возможность увидеть взрослых особей, а особенно их детенышей, выпадает ученым крайне редко.

На этот раз исследователям удалось поймать только что вылупившегося детеныша на глубине 1,2 км недалеко от Южного острова. По словам доктора Брит Финуччи, редкое открытие было сделано случайно во время траления подводных популяций.

"Мы возьмем небольшой образец ткани и случайную генетику. Затем мы также проведем целую кучу морфометрических измерений или измерений тела, что также поможет нам оценить, на какой вид мы смотрим", - сказала Финуччи.

По словам ученых Национального института водных и атмосферных исследований, детеныш вылупился совсем недавно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1956355-uchenye-iz-novoy-zelandii-obnaruzhili-detenysha-redkogo-vida-akuly-prizraka/