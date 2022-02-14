Сериал "Друзья" подвергли цензуре в Китае

Кадр из сериала: "Друзья"

Вслед за "Бойцовским клубом" Финчера Китай подверг цензуре популярный ситком "Друзья", передает Би-би-си.

На потоковых платформах Tencent, Bilibili, Sohu, iQiyi и Youku от Alibaba недавно были изменены некоторые сюжетные линии сериала "Друзья". В частности были удалены сцены с ЛГБТ-персонажем и момент однополого поцелуя.

На это пожаловались пользователи Китая. Шоу, которое длилось с 1994 по 2004 год, является популярным в стране. Многие отмечают, что сериал познакомил их с английским языком и американской культурой.

Помимо удаления сцен, субтитры в некоторых моментах были изменены. К примеру, "множественные оргазмы" были переведены на китайский как "у женщин бесконечные сплетни".

После этого в соцсети КНР Weibo пользователи запустили хэштег #FriendsCensored.

Недавно в Китае отредактировали финальную сцену фильма "Бойцовский клуб". Вместо взрывов в конце фильма зрители увидели подпись, что главный герой сдался полиции и отправился в психиатрическую лечебницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1955966-serial-druzya-podvergli-tsenzure-v-kitae/