Австралия внесла коал в список исчезающих видов

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Коалы были внесены в список исчезающих видов в Австралии после резкого сокращения их численности на большей части восточного побережья страны, передает Би-би-си.

Из-за расчистки земель, лесных пожаров, засухи, болезней и других подобных угроз численность коал за последние годы резко сократилась. Вид стал исчезающим в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Австралийской столичной территории (ACT).

В 2012 году в вышеупомянутых регионах коал признали "уязвимым" видом.

"За десятилетие коалы перешли от незарегистрированных к уязвимым и исчезающим видам. Это поразительно быстрое снижение", - сказал исследователь Стюарт Бланш из Всемирного фонда дикой природы Австралии.

Официальные лица Австралии начали разработку плана по сохранению животных.

Исследование 2021 года показало, что если срочные меры не будут предприняты, коалы вымрут в Новом Южном Уэльсе к 2050 году.

Кроме того, в ходе лесных пожаров в 2019-2020 годах были унесены жизни пяти тысяч коал.

Напомним, представители австралийского Фонда диких коал заявили, что если численность сумчатых сократится до 30 тысяч, вид рискует полностью исчезнуть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1955646-avstraliya-vnesla-koal-v-spisok-ischezayuschih-vidov/