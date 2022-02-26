Японский блогер стал популярен благодаря своей женственной внешности

Идегами Баку. Фото: instagram/baaaakuuuu

Японец Идегами Баку прославился в интернете благодаря своей яркой андрогинной внешности. Парень носит длинные волосы и регулярно публикует в социальных сетях фотографии как в мешковатой спортивной одежде, так и в милых женственных платьях.

Японский блогер Идегами Баку считает себя бесполым. Не стесняясь своих девичьих черт лица, он публикует на своей странице в Instagram фотографии в самых разных образах.

Сейчас в его профиле насчитывается почти полмиллиона подписчиков, которые пристально следят за жизнью и преображениями Баку. Недавно молодому человеку исполнилось 19 лет.

Фотографии Идегами Баку обычно собирают множество хвалебных и восторженных комментариев.

"Милый, милый, милый, милый", "Мы нашли ангела", "Ты солнечный свет в нашей жизни", "Как всегда, запредельно прекрасен. Твои фанаты по всему миру просто в нокауте", "Красивая улыбка", "Слишком мило", "Я влюблена на всю жизнь", "Тебе идет", "Выглядишь великолепно", – пишут фанаты блогера.

Кроме того, подписчики стараются не только восхвалять кумира, но и писать ему слова поддержки и одобрения.

"Мы видим тебя. Мы слышим тебя. Мы любим тебя", "Тебе идет, всегда тебя поддерживаю", "Не стесняйся, мы всегда будем любить тебя", – пишут комментаторы.

Идегами Баку приобрел известность еще в 2018 году. Тогда он стал участником популярного японского конкурса талантов JUNON Super Boy. Конкурс Баку не выиграл, но произвел большое впечатление на зрителей и судей своей необычной внешностью.

Сейчас, помимо блогинга, молодой человек работает моделью и телеведущим. Число его подписчиков растет с каждым днем.

Поначалу, фотографии Идегами Баку распространялись в социальных сетях в Японии и в Южной Корее, но через некоторое время они стали популярны и на западе. На YouTube даже появляются созданные фанатами видеоролики с его фотографиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1955533-yaponskiy-bloger-stal-populyaren-blagodarya-svoey-zhenstvennoy-vneshnosti/