Права на экранизацию "Властелина колец" и "Хоббита" были выставлены на продажу

Кадр из фильма: "Властелин колец"

Американская компания решила продать права на экранизацию произведений Толкина, передает Variety.

Компании из США Saul Zaentz Co. принадлежат права не только на экранизацию "Властелина колец" и "Хоббита", но также и на разработку игр по мотивам этих произведений, выпуск сувенирной продукции и проведение тематических мероприятий.

За все это компания планирует выручить примерно два миллиарда долларов. Такую стоимость прогнозируют ведущие производители интеллектуальной собственности и контента.

Процессом продажи займутся представители ACF Investment Bank.

Напомним, права на экранизацию сериала "Властелин колец" ранее также приобрела компания Amazon. Выход первого сезона сериала намечен на 2 сентября 2022 года на Prime Video. Съемки завершились в августе прошлого года в Окленде, Новая Зеландия.

В новом проекте фанаты увидят как новых персонажей, так и уже знакомых по культовой трилогии Питера Джексона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1955525-prava-na-ekranizatsiyu-vlastelina-kolets-i-hobbita-byli-vystavleny-na-prodazhu/