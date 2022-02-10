Черепахи оказались под угрозой исчезновения

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Ученые из ОАЭ предупредили, что некоторые виды черепах могут исчезнуть из-за загрязнения окружающей среды пластиком, передает The Washington Post.

Авторы исследования собрали в городах Кальба и Хор-Факкана на берегу 64 мертвые черепахи. Затем сделали вскрытие их тел, чтобы узнать причину смерти.

Оказалось, что 75 процентов зеленых черепах и 57 процентов головоногих черепах умерли из-за того, что съели большое количество мусора из пластика, который выбрасывается в воды. Это пластиковые пакеты, пробки от бутылок, веревки и рыболовные сети.

Несколько лет назад в научном журнале Science Advances было опубликовано исследование, согласно которому к 2050 году на Земле накопится 12 миллиардов метрических тонн мусора.

У одной из черепах внутри обнаружили 325 осколков пластика. У другой 32 куска рыболовной сети. Это вызывает смертельные закупорки, травмирует органы, способствует скоплению газа в пищеварительном тракте. Из-за всего этого черепаха перестает есть и умирает.

Эти животные, как отмечается, чаще всего путают пластик со своим обычным рационом. К примеру, зеленым морским черепахам плавающие пакеты и веревки напоминают медуз и каракатиц. Головастая черепаха ест пластиковые крышки, ошибочно принимая их за улиток и других беспозвоночных.

Если человечество не примет радикальные меры, в будущем многие виды этих животных могут вообще исчезнуть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1955461-cherepahi-okazalis-pod-ugrozoy-ischeznoveniya/