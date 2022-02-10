Школы и колледжи в индийском штате были временно закрыты из-за запрета на ношение хиджабов

Студенты-мусульмане Университета Алиа протестуют против запрета на ношение хиджаба. Фото: Samir Jana/Hindustan Times via Getty Images

Власти штата Карнатака в Индии закрыли учебные заведения на три дня из-за конфликта, связанного с ношением хиджаба, передает Би-би-си.

Все началось с того, что шесть учащихся одного из колледжей в штате Карнатака устроили протесты против запрета на ношение хиджабов девочками на занятиях. Позже и в других учебных заведениях начали практиковать то же самое.

После этого в одном из коллежей подростки-индуисты явились на занятия в шарфах шафранового цвета, который считается символом этой религии, выступая против хиджаба.

В протест таким заявлениям выступили представители мусульманского меньшинства в Индии. В Калькутте, Ченнаи и Хайдарабаде на улицы вышли сотни протестующих с призывом не запрещать ношение хиджаба.

В связи с нарастающим конфликтом власти штата Карнатака приняли решение закрыть школы и колледжи на три дня.

Министр образования штата Карнатака заявил, что и шафрановые шарфы и головные платки должны быть запрещены на занятиях.

Но судья штата Кришна Диксит, получив петиции от возмущенных мусульманок, сказала, что данное дело должно быть передано на более широкое рассмотрение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1955447-shkoly-i-kolledzhi-v-indiyskom-shtate-byli-vremenno-zakryty-iz-za-zapreta-na-noshenie-hidzhabov/