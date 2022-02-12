Олимпийские чемпионки снялись топлес для обложки Playboy

Жанин Флок. Фото: instagram.com/janine.flock

Бобслеистка Лиза Буквиц и скелетонистка Жанин Флок снялись для обложки Playboy. Чемпионки предстали на фото топлес.

Фотографии спортсменок появились в официальном аккаунте мужского журнала в Instagram.

27-летняя Буквиц позирует в расстегнутой черной шелковой рубашке, из-под которой видна обнаженная грудь. Бедра спортсменки украшают золотые и серебряные цепи.

А 32-летняя Флок снялась голой в кожаном кресле светло-коричневого цвета. На снимке олимпийская чемпионка прикрывает обнаженное тело звериной шкурой.

"Шикарная фигура! Лиза, я твой фанат!", "Жанин выглядит, как настоящая богиня", - написали комментаторы под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1955362-olimpiyskie-chempionki-snyalis-toples-dlya-oblozhki-playboy/