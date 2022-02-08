Объявлены номинанты на "Оскар"

Статуэтки "Оскар". Фото: DON EMMERT/AFP via Getty Images

Американская киноакадемия "Оскар" объявила номинантов этого года. Список опубликован на официальном сайте организации.

Сегодня стало известно, кто будет бороться за звание лучших на ежегодной церемонии вручения премии "Оскар". Сама церемония состоится в ночь с 27 на 28 марта.

Так, в лидерах по количеству номинантов оказалась картина "Дюна" режиссера Дени Вильнева.

Полный список номинантов представлен ниже.

Категория "Лучший фильм":

"Белфаст" Кеннета Браны,

"CODA: Ребенок глухих родителей" Сиан Хедер,

"Не смотрите наверх" Адама МакКея,

"Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути,

"Дюна" Дени Вильнева,

"Король Ричард" Рейнальдо Маркуса Грина,

"Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона,

"Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо,

"Власть пса" Джейн Кэмпион

"Вестсайдская история" Стивена Спилберга.

Категория "Лучший режиссер":

Кеннет Брана ("Белфаст")

Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины")

Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца")

Джейн Кэмпион ("Власть пса")

Стивен Спилберг ("Вестсайдская история").

Категория "Лучшая актриса":

Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"),

Оливия Колман ("Незнакомая дочь"),

Пенелопа Крус (2Параллельные матери"),

Николь Кидман ("В роли Рикардо")

и Кристен Стюарт ("Спенсер").

На звание "лучшего актера" претендуют Хавьер Бардем ("В роли Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так... БУМ!"), Уилл Смит ("Король Ричард") и Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета").

Категория "Лучший актер второго плана":

Киран Хайндс (Белфаст"),

Дж. К. Симмонс ("В роли Рикардо"),

Джесси Племонс ("Власть пса"),

Коди Смит-Макфи ("Власть пса"),

Трой Коцур ("CODA: Ребенок глухих родителей").

Категория "Лучшая актриса второго плана":

Джесси Бакли ("Незнакомая дочь"),

Джуди Денч ("Белфаст"),

Кирстен Данст ("Власть пса"),

Онжаню Эллис ("Король Ричард),

Ариана Дебозе ("Вестсайдская история").

Категория "Лучший оригинальный сценарий":

"Белфаст" (Кеннет Брана),

"Король Ричард" (Зак Бэйлин),

"Лакричная пицца" (Пол Томас Андерсон),

"Не смотрите наверх" (Адам МакКей, Дэвид Сирота),

"Худший человек на свете" (Йоаким Триер, Эскиль Вогт).

Категория "Лучший адаптированный сценарий":

"Власть пса",

"Дюна",

"Незнакомая дочь",

"CODA: Ребенок глухих родителей",

"Сядь за руль моей машины".

Категория "Лучший фильм на иностранном языке":

"Лунана: Як в классной комнате" (Бутан),

"Побег" (Дания),

"Рука бога" (Италия),

"Сядь за руль моей машины" (Япония),

"Худший человек на свете" (Норвегия).

Категория "Лучший анимационный фильм":

"Лука",

"Митчеллы против машин",

"Побег",

"Райя и последний дракон",

"Энканто".

Категория "Лучшая работа оператора":

"Дюна",

"Вестсайдская история",

"Власть пса",

"Трагедия Макбета",

"Аллея кошмаров".

Категория "Лучший оригинальный саундтрек":

Ханс Циммер ("Дюна"),

Николас Бриттель ("Не смотри наверх"),

Джонни Гринвуд ("Власть пса"),

Джермейн Франко ("Энканто"),

Альберто Иглесиас ("Параллельные матери").

Категория "Лучший трек":

"Be Alive" ("Король Ричард"),

"Dos Oruguitas" ("Энканто"),

"Down To Joy" ("Белфаст"),

"No Time To Die" ("Не время умирать"),

"Somehow You Do" ("Четыре хороших дня").

Категория "Лучший монтаж":

"Дюна",

"Власть пса",

"Не смотри наверх",

"Король Ричард",

2Тик-Так... БУМ!".

Категория "Лучшая работа художника-постановщика":

"Аллея кошмаров",

"Вестсайдская история",

"Власть пса",

"Дюна",

"Трагедия Макбета".

Категория "Лучший дизайн костюмов":

"Аллея кошмаров",

"Дюна",

"Круэлла",

"Сирано",

"Вестсайдская история".

Категория "Лучшие визуальные эффекты":

"Дюна",

"Шан-Чи: Легенда десяти колец",

"Не время умирать",

"Человек-паук: Нет пути домой",

"Главный герой".

Категория "Лучший грим и прически":

"Однажды в Америке 2",

"Круэлла",

"Дюна",

"Глаза Тэмми Фэй",

"Дом Gucci".

Категория "Лучший звук":

"Белфаст",

"Вестсайдская история",

"Власть пса",

"Дюна",

"Не время умирать".

Категория "Лучший документальный фильм":

"Аттика",

"Вознесение",

"Лето соула",

"Побег",

"Текст в огне".

Категория "Лучший короткометражный анимационный фильм":

Affairs of the Art

Bestia

BoxBallet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Категория "Лучший короткометражный игровой фильм":

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Категория "Лучший короткометражный документальный фильм":

"Аттика",

"Вознесение",

"Лето соула",

"Побег",

"Текст в огне".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1955223-obyavleny-nominanty-na-oskar/