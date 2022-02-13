Инста-модель выгнали из Ватикана за "слишком сексуальный" наряд

Жужу Виейра. Фото : instagram.com/jujuvieira_oficial

Жительницу Бразилии выгнали из Ватикана из-за слишком откровенного наряда. Женщина была одета в облегающее платье, а на ногах были высокие ботинки.

Об инциденте, который произошел во время экскурсии в Собор Святого Петра, модель рассказала изданию Daily Mail.

34-летняя Жужу Виейра пояснила, что 30 января поехала в Ватикан на экскурсию. Однако вскоре бразильянку попросили покинуть территорию государства, так как ее наряд посчитали слишком откровенным.

Она выбрала для поездки облегающее платье, которое обнажало бедра. Отмечается, что в Ватикане существует строгий дресс-код как для женщин, так и для мужчин.

Сама модель заявила, что про дресс-код ее никто не предупредил. Кроме того, она утверждает, что не была во время экскурсии в "клубном" платье, а выбрала удобный зимний наряд. Она также подчеркнула, что выбирала одежду, в которой ей было бы комфортно на экскурсии.

Тем не менее, по словам 34-летней модели, к ней подошел некий мужчина и "попросил" уйти. Виейра призналась, что почувствовала себя неловко, когда охранник назвал ее образ постыдным и выгнал ее из храма, так как это слышали и другие туристы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1954918-insta-model-vygnali-iz-vatikana-za-slishkom-seksualnyy-naryad/