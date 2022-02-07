Фальшивая герцогиня и мертвый мозг: телеведущий Fox News обрушился с критикой на Меган и Гарри

Королева, Меган Маркл и принц Гарри в 2018. Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Телеведущий Fox News обрушился с жесткой критикой в адрес Меган Маркл и принца Гарри, передает Mirror Online.

Контракт Сассекских со Spotify на 25 миллионов долларов под угрозой, так как супруги высказали критику в адрес сервиса из-за недавних скандалов с Джо Роганом.

Ранее Рогана обвинили в распространении неправдивой информации о COVID-19 во время одного из своих подкастов. А позже выяснилось, что популярный ведущий позволял себе также расистские высказывания. За что он недавно принес извинения. Некоторые из его подкастов были удалены со Spotify.

На высказывания Сассекских отреагировал ведущий Fox News Такер Карлсон. Он назвал Маркл "фальшивой герцогиней", а принца Гарри "мертвым мозгом".

"Эта надоедливая фальшивая герцогиня из Лос-Анджелеса и ее муж с мертвым мозгом пригрозили уйти, если Spotify не заткнет рот Джо Рогану. Но они никуда не денутся. Эти два мошенника заключили сделку со Spotify на 25 миллионов долларов", - заявил Карлсон.

Он добавил, что супруги за все время подготовили для сервиса только 30 минут своего подкаста и получили за это 25 миллионов. То есть за каждую минуту своего разговора она получили почти по миллиону.

"Они - сборище бездельников", - сказал ведущий Грет Гутфельд на шоу "Пятерка".

"В Америке никого не волнует, что вы думаете", - заявила бывшая судья Нью-Йорка Джанин Пирро, назвав пару "жалкими" и "неуместными".

Известно, что в конце 2020 года Гарри и Меган подписали контракт со Spotify на сумму 25 миллионов долларов. И со своей стороны пообещали выпуск собственных подкастов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1954885-falshivaya-gertsoginya-i-mertvyy-mozg-televeduschiy-fox-news-obrushilsya-s-kritikoy-na-megan-i-garri/