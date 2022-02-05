Житель Стамбула сдал 78 положительных тестов на COVID и больше года сидит на карантине

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Житель Стамбула (Турция) Музаффер Каясан больше года находится на карантине из-за COVID-19, потому что все сданные им тесты показывают положительный результат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.

По данным телеканала, у 56-летнего Музаффера Каясана лейкемия. Он заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. Сначала пациента лечили в больнице, но потом его выписали. При этом ПЦР-тест не показал отрицательный результат.

В течение 14 месяцев мужчина сдал уже 78 тестов, однако все они оказались положительными.

Все это время житель Стамбула не может выйти из карантина, увидеть внуков и вынужден жить один.

Сам Музаффер Каясан рассказал, что 3 года назад ему провели пересадку костного мозга, которая прошла успешно.

"Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система слаба, потому что у меня лейкемия, они поддерживают мою жизнь в течение 14 месяцев с помощью лекарств", - отметил он.

Мужчина добавил, что оказался в сложной ситуации, поэтому был вынужден обратиться за помощью к властям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1954709-zhitel-stambula-sdal-78-polozhitelnyh-testov-na-covid-i-bolshe-goda-sidit-na-karantine/