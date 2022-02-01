Астрономы получили снимок кратера на Марсе, который заполнен льдом

Кратер на Марсе. Фото: The European Space Agency

Обнаруженные "кольца" на Марсе могут свидетельствовать о присутствии жизни в прошлом, передает CNN.

Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter прибыл на Красную планету в 2016 году и был запущен Европейским космическим агентством (ЕКА) и Роскосмосом. Он начал свою миссию в 2018 году.

В прошлом году с помощью аппарата была получена фотография кратера. Последний, предположительно, заполнен льдом. А узоры внутри этого кратера могут рассказать историю планеты.

Объект расположен на местности Acidalia Planitia. Это место, в котором застрял вымышленный герой романа "Марсианин" Марк Уотни.

Ученые предположили, что на месте кратера когда-то был большой океан или другие водоемы.

"Считается, что эти отложения были сформированы в более ранний период истории Марса, когда наклон оси вращения планеты позволил сформировать отложения водяного льда на более низких широтах, чем сегодня", - гласит заявление ЕКА.

Вторая часть миссии марсохода начнется в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953993-astronomy-poluchili-snimok-kratera-na-marse-kotoryy-zapolnen-ldom/