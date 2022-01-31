КНДР опубликовала сделанные якобы во время пуска ракеты снимки Земли из космоса

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Северная Корея осуществила самый мощный запуск ракеты за последние пять лет, передает Би-би-си.

Об этом в КНДР сообщили в понедельник. Как оказалось, они запустили баллистическую ракету средней дальности (БРСД) "Хвасон-12" в минувшее воскресенье. Это вызвало тревогу в международном сообществе. Ведь на полной мощности ракета способна преодолевать расстояние до четырех тысяч километров.

Южная Корея, США, Япония и другие страны осудили тот факт, что с начала года Северная Корея совершила уже семь пусков ракет, что является рекордом. А ООН даже наложила санкции на КНДР и запретила там испытания ядерного и баллистического оружия.

Но даже при этом государство игнорирует запрет.

Согласно подсчетам Южной Кореи и Японии, БРСД преодолела расстояние в 800 километров, достигла высоты в две тысячи километров. А затем приземлилась в водах у берегов Японии.

И так как государственные СМИ Северной Кореи сообщают обычно о запрещенных запусках на следующий день, снимки были опубликованы ими в понедельник.

На днях КНДР сообщила об испытаниях крылатой ракеты большой дальности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953868-kndr-opublikovala-sdelannye-yakoby-vo-vremya-puska-rakety-snimki-zemli-iz-kosmosa/