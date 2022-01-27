Внучка Грейс Келли открыла показ Chanel верхом на лошади

Шарлотта Казираги на показе Chanel. Кадр из видео: YouTube/Chanel

Королевская особа Монако открыла модный показ Chanel верхом на лошади, передает Би-би-си.

На Шарлотте Казираги был специальный черный твидовый костюм для верховой езды с пайетками, созданный люксовым брендом. Модный показ Chanel Haute Couture состоялся в Париже.

Известно, что с 22 декабря 2020 года Казираги является послом бренда.

Девушка является племянницей правящего князя Монако Альбера II. А также внучкой князя Монако Ренье III и голливудской актрисы Грейс Келли. 11-я в очереди на трон Монако.

К слову, и бабушка Шарлотты, и ее мать принцесса Каролина были поклонницами Chanel.

Помимо конного спорта девушка также занимается журналистикой и бизнесом. А в 2015 году основала философское общество, где участники обсуждают на встречах современные проблемы и новые публикации в этой области.

С 2010 года - официальный посол конных коллекций Gucci, а в 2014 стала лицом косметики от этого же бренда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953206-vnuchka-greys-kelli-otkryla-pokaz-chanel-verhom-na-loshadi/