Китай отредактировал финальную сцену "Бойцовского клуба" и подвергся жесткой критике

Кадр из фильма: "Бойцовский клуб"

Культовый фильм Дэвида Финчера был подвергнут цензуре в Китае, передает CNN.

"Бойцовский клуб" вышел на экраны в 1999 году. Главные роли в проекте исполняют Эдвард Нортон, Брэд Питт в роли воображаемого альтер-эга главного героя Тайлера Дердена. А также британская актриса Хелена Бонэм Картер в роли любовного интереса главного героя.

Известно, что в конце фильма герой Нортона вместе с Картер наблюдают за взрывами группы небоскребов. Это представляется зрителям, как изначальный план Дердена - стремление уничтожить потребительство.

Но в версии, которая показана на китайской платформе Tencent Video, концовка "Бойцовского клуба" оказалась отредактированной.

Вместо сцены с эпичными взрывами зритель видит надпись на экране, которая полностью изменила ход финальных событий.

"Благодаря подсказке, предоставленной Тайлером, полиция быстро разгадала весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы. После суда Тайлера отправили в психиатрическую лечебницу для психологического лечения. В 2012 году его выписали из больницы", - гласит надпись.

Это возмутило многих пользователей платформы, которые пожаловались, что изменение финальной сцены было неуместным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953125-kitay-otredaktiroval-finalnuyu-stsenu-boytsovskogo-kluba-i-podvergsya-zhestkoy-kritike/