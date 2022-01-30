"Остались одни глаза": дочь Якубовича встревожила россиян

Варвара Якубович. Фото: instagram.com/barbaravibe

23-летняя Варвара Якубович, которая является дочкой известного телеведущего Леонида Якубовича, поделилась селфи и встревожила поклонников.

Девушка в своем Instagram опубликовала сторис. На фото она предстала с распущенными волосами красного цвета и в свитере, тоже красном.

"Больше красного - лучше", - подписала она.

Варвара Якубович. Фото: instagram.com/barbaravibe

Фото разлетелось в соцсетях, некоторые отмечали, что Варвара очень милая в этом наряде, другие же отметили, что девушка похудела.

"Ой, как похудела! Одни глаза от нее остались", "Какая-то грустная", - писали они.

На своей странице в Instagram дочь ведущего "Поле чудес" делится своими творческими успехами. Под псевдонимом Барбара Видо она записывает песни и снимает на них клипы. Также девушка выкладывает снимки из путешествий.

Например, не так давно она показала фотографии из своей поездки в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953091-ostalis-odni-glaza-doch-yakubovicha-vstrevozhila-rossiyan/