Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала фигуру в нижнем белье

Талула Уиллис. Фото: instagram.com/buuski

Дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Талула Уиллис опубликовала в соцсетях откровенное фото в нижнем белье, снятое перед зеркалом в ванной, передает NUR.KZ.

Снимком Талула поделилась на своей официальной странице в Instagram.

27-летняя звезда предстала перед подписчиками в оголяющем живот кроп-топе синего цвета и черных трусах.

Также Талула надела несколько украшений: кольца и тонкое ожерелье. Кроме того, можно заметить, что на девушке нет макияжа, а волосы покрашены в рыжий цвет.

Подписчики засыпали Уиллис комплиментами в комментариях под постом.

"Выглядишь прекрасно"; "Идеальная и натуральная"; "Я обожаю тебя"; "Восхищаюсь твоей открытостью"; "Сексуальная", — поделились фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1952831-fotorep-doch-bryusa-uillisa-i-demi-mur-pokazala-figuru-v-nizhnem-bele/