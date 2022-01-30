Фото дочери Пескова в откровенном наряде вызвало споры в Сети

Елизавета Пескова. Фото: instagram.com/lisa_peskova

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала фотографии в полупрозрачном топе и вызвала споры в Сети.

Девушка рассказала в своем Instagram о посещении выставки, которая посвящена легендарному рок-музыканту Виктору Цою. Елизавета выложила несколько снимков, сделанных там.

На одном из них дочь пресс-секретаря российского президента позирует на фоне портрета музыканта. Пескова на фото одета в черный полупрозрачный кроп-топ, который просвечивает ее нижнее белье, черно-белую рубашку в клетку, кожаные брюки и кеды.

Некоторые пользователи раскритиковали Елизавету после появления этих фото.

"Приличные девушки себя так не ведут", "Цой пел для простого народа, а не мажоров!", "Цоя хоть бы не трогали", "Какая безвкусица", "Эх...Лиза, Лиза", - писали они.

Однако были и те, кто оценил фотографии Песковой.

"Безумно красивая", "Неземная красота", "Что за львица", "Радует, что молодежь знает Цоя", - оставили комментарии пользователи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1952669-foto-docheri-peskova-v-otkrovennom-naryade-vyzvalo-spory-v-seti/