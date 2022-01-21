19-летняя летчица в одиночку совершила кругосветное путешествие и установила мировой рекорд

Зара Резерфорд. Фото: instagram.com/fly.zolo

Бельгийская летчица Зара Резерфорд стала самой молодой женщиной, которая в одиночку облетела весь земной шар, говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Свое путешествие 19-летняя летчица начала в августе прошлого года из Бельгии и только вернулась в родные края. За 155 дней она совершила кругосветное путешествие на сверхлегком самолете "Акула".

Изначально девушка планировала завершить путешествие за три месяца, но погодные условия, бюрократические проблемы продлили время полета еще на два месяца.

Родители Резерфорд являются пилотами, поэтому летать на самолетах девушка началась уже с шести лет. А в 14 лет она самостоятельно управляла воздушными судами.

Как отметила летчица, своим путешествием она хотела вдохновить девушек по всему миру заниматься авиацией и изучать точные науки.

Ранее жительница штата Коннектикут (США) прославилась в соцсетях благодаря своему большому рту, что обеспечило ей включение в Книгу рекордов Гиннеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1952394-19-letnyaya-letchitsa-v-odinochku-sovershila-krugosvetnoe-puteshestvie-i-ustanovila-mirovoy-rekord/