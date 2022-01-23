Девушка потратила почти 30 млн тенге, чтобы стать похожей на куклу Барби

Сирена Смит. Фото: instagram.com/theserenasmith

Жительница Канады Сирена Смит потратила около 50 тыс. фунтов (почти 30 млн тенге) на пластические операции. Она стремится к неестественному внешнему виду.

23-летняя Сирена уже перенесла ряд пластических операций, чтобы быть похожей на куклу Барби. Она понимает, что уже выглядит неестественно, однако намерена двигаться дальше в этом направлении, пишет Daily Star.

Преображения с помощью пластической хирургии начались в 18 лет. Тогда она увеличила свою грудь с первого до четвертого размера.

Позже она принялась изменять свое лицо. Канадка накачала губы филлерами гиалуроновой кислоты и сделала инъекции ботокса.

Она призналась журналистам, что уже записалась на бразильскую подтяжку ягодиц. Также Смит вновь намерена сделать пластику груди. По ее словам, грудь становится похожей на настоящую.

Канадка призналась, что обожает привлекать внимание окружающих не только внешностью. Например, она разъезжает на своем розовом Range Rover с опущенными окнами, поет и посылает мужчинам воздушные поцелуи.

По ее словам, окружающие начинают улыбаться, махать ей в ответ и "возвращать" воздушные поцелуи. Все это Сирена находит забавным.

Тем не менее, она призналась, что в Сети часто сталкивается с хейтерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1952386-devushka-potratila-pochti-30-mln-tenge-chtoby-stat-pohozhey-na-kuklu-barbi/