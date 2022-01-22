"Новой эпохой для путешествий" назвали эксперты 2022 год

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Несмотря на то, что «омикрон» повлиял на настроения людей в начале 2022 года, этот год эксперты в области туризма все равно называют «новой эпохой для путешествий», передает CNBC.

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Вице-президент туристической компании Abercrombie & Kent Стефани Папаиоанноу говорит, что сейчас люди как никогда раньше подвержены стремлению к новым впечатлениям.

«Путешественники чувствуют, что потеряли целых два года, а клиенты постарше обеспокоены тем, что у них остается все меньше времени для активного туризма», — сказала она. Соучредитель компании Flash Pack, занимающейся активным туризмом, Ли Томпсон согласен с этим мнением. «Люди отчаянно хотят поехать куда-то. Они очень ждали и теперь сделают все, чтобы увидеть новые места и стать частью больших приключений, случающихся с человеком раз в жизни», — говорит он.

Туристическая компания называет 2022 «годом великих путешествий». Опрос, в котором приняло участие 12 тысяч человек из 12 стран, показал, что 65% респондентов планируют в этом году «большую поездку». Стремление людей к захватывающим и экстравагантным путешествиям было названо «самой большой туристической тенденцией» года. Согласно отчету HomeToGo о тенденциях в сфере путешествий, опубликованному в ноябре 2021, количество запросов на поиски домов для отдыха за границей в настоящее время соответствуют уровню 2019 года. Международными направлениями, привлекающими наибольшее количество запросов, в этом году являются Тоскана, Багамы, Бора-Бора, Мальдивы и юг Франции.

Несмотря на то, что с финансовой точки зрения пандемия стала для кого-то разрушительным периодом, людям, работающим из дома, она позволила сохранить часть сбережений. Около 70% туристов из таких стран, как США, Великобритания, Канада, Япония и Испания планируют потратить на путешествия в 2022 году больше, чем за последние пять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1952369-novoy-epohoy-dlya-puteshestviy-nazvali-eksperty-2022-god/