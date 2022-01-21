"Марвел, позвоните мне": парень в костюме человека-паука забрался на здание в Лос-Анджелесе (видео)

Неизвестный в костюме Человека-паука. Кадр из видео: Telegram/Nellifornication

Неизвестный в костюме супергероя забрался на здание в Лос-Анджелесе, передает KTLA.

Человек в костюме Человека-паука забрался на высокое здание в Лос-Анджелесе. Рядом с собой он вывесил огромный плакат, на котором было написано "Марвел, позвоните мне" и, предположительно, номер своего телефона.

Здание, как сообщили журналисты, на которое забрался человек, расположено по адресу 408 S. Spring Street, что совпадает с адресом известного 13-этажного здания под названием Continental Building. Оно расположено в историческом районе Лос-Анджелеса.

Согласно сообщениям СМИ, к нему также присоединился мужчина в костюме Росомахи - популярного супергероя из Вселенной комиксов Marvel.

Напомним, Marvel создали нового Капитана Америку с нетрадиционной ориентацией. Его дебют был приурочен ко Всемирному прайд-параду и вдохновлен влиянием ЛГБТ-представителей.

Также мы писали о фильмах киновселенной Marvel, которые должны будут выйти в прокат в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1952351-marvel-pozvonite-mne-paren-v-kostyume-cheloveka-pauka-zabralsya-na-zdanie-v-los-andzhelese-video/