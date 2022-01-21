Самолет из США развернулся в воздухе из-за отказавшегося надеть маску пассажира

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Пассажир, отказавшийся надеть маску, стал причиной возвращения самолета в точку вылета, передает CNN.

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines направлялся из Майами в Лондон. Но так и не достиг точки назначения из-за пассажирки, которая наотрез отказалась соблюдать правило обязательного ношения маски на борту.

Рейс со 129 пассажирами и 14 членами экипажа прилетел обратно в аэропорт в Майами спустя час и 48 минут после вылета. Там их встретили правоохранительные органы.

Полицейские вывели женщину из самолета. Затем с ней в административном порядке разобрались сотрудники авиакомпании. Все произошло без происшествий.

"Мы благодарим нашу команду за профессионализм и приносим извинения нашим клиентам за неудобства", - говорится в заявлении American Airlines.

Согласно официальным данным Федерального авиационного управления США, по состоянию на 18 января был зарегистрирован 151 случай непослушания пассажиров на борту. Из них 92 - случаи, связанные с ношением масок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1952311-samolet-iz-ssha-razvernulsya-v-vozduhe-iz-za-otkazavshegosya-nadet-masku-passazhira/