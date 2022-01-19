Vercase запустили в продажу сумочку для сбора собачьих фекалий за 20 тыс. рублей

Мешкодержатель и подвеска от Versace. Фото: Versace

Versace запустили в продажу сумочку для хранения мешков для собачьих фекалий за десятки тысяч рублей. Информация о товаре выставлена на российском сайте.

Знаменитый итальянский бренд Versace предложил хозяевам питомцев мешкодержатель Medusa для фекалий вместе с подвеской. Стоимость предложенного составляет 20,6 тыс. рублей (более 114 тысячи тенге), как показано на российском сайте магазина люксового бренда.

Внутри мешкодержателя Medusa черного цвета находятся специальные мешки для отходов. Он украшен фурнитурой, застежками в золотистом цвете.

Подвеска для ошейника Medusa Medallion, украшенная кристаллами, изображает логотип бренда.

Ранее другой люксовый бренд под названием Miu Miu представил на модном показе мини-юбки, длина которых составляла не более 20 сантиметров. Они были модными в начале 2000-х годов. Это не понравилось пользователям Интернета, которые заявили, что дизайнеры бренда пытаются вернуть их в моду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1951963-vercase-zapustili-v-prodazhu-sumochku-dlya-sbora-sobachih-fekaliy-za-20-tys-rubley/