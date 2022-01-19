Елизавета II оставила принцев Гарри и Эндрю без юбилейных медалей

Принцы Эндрю и Гарри. Фото: Chris Jackson/Getty Images for Ascot Racecourse

Принцы Гарри и Эндрю не только лишились воинских званий и титулов, но и остались без медалей Елизаветы II, передает The Telegraph.

Медалью, посвященной 70-летию правления королевы, будут награждаться действующие военнослужащие, полицейские, сотрудники тюремных служб, пожарные и работники экстренных служб. Награду также вручат живым обладателям Георгиевского креста или Креста Виктории.

Родственники Елизаветы II, которые занимают почетные должности в армии, тоже находятся в списке получателей медали, но Гарри и Эндрю там нет, поскольку они лишились своих званий.

Ранее стало известно, что младший сын королевы Елизаветы II предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии. Женщина по имени Вирджиния Джуффре обвинила 61-летнего монарха в изнасиловании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1951898-elizaveta-ii-ostavila-printsev-garri-i-endryu-bez-yubileynyh-medaley/